العالم اليوم - سيتي يسحق بيرنلي وهالاند يوسع الفارق في صدارة الهدافين

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط في الموسم الحالي إلى 10 من 6 مباريات، بعد فوزه الساحق على ضيفه بيرنلي، فيما رفع مهاجمه النرويجي رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، وذلك بعد أن أحرز ثنائية في مرمى ضيفه.

في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث، على حساب بيرنلي، مستفيدا من هدفين عكسيين سجلهما ماكسيم إستيف وثنائية متأخرة من إرلينغ هالاند ليحقق فوزا ساحقا 5-1 على ضيفه بيرنلي، أمس السبت.

وبهذه النقاط العشر قلص مانشستر سيتي الفارق مع ليفربول حامل اللقب إلى 5 نقاط، بعد سقوط المتصدر أمام كريستال بالاس 2-1.

وقال ماتيوس نونيس، صاحب الهدف الثاني لمانشستر سيتي "كانت مباراة صعبة، لكننا فرضنا سيطرتنا بشكل أفضل في الشوط الثاني. كان انتصارا جيدا..ما زلنا نحاول الوصول إلى مستوانا المعهود، من حيث فرض السيطرة على كل مباراة.. نرغب في الفوز دائما، لكن الأمر ليس سهلا في بعض الأحيان. لكننا سنحقق ذلك قريبا".

وتقدم سيتي مبكرا بعدما أبعد مارتن دوبرافكا حارس بيرنلي تسديدة جيريمي دوكو لكن الكرة ارتدت باتجاه فيل فودن، وحاول إستيف إبعادها لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وسجل بيرنلي سجل هدف التعادل من أول تسديدة له على المرمى في الدقيقة 38، بعدما تبادل أنتوني جونسون الكرة مع كيلينشي هارتمان قبل أن يسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء. لترتطم الكرة بروبن دياز وتسكن الشباك.

واستعاد سيتي تقدمه في الدقيقة 61 عندما ارتقى هالاند، الذي بدا هادئا في الشوط الأول بعد عودته من إصابة في الظهر، وهيأ الكرة بضربة رأس إلى نونيس ليسجل من مدى قريب.

وبعدها بأربع دقائق، سجل إستيف هدفه العكسي الثاني، حين ارتطمت تسديدة البديل أوسكار بوب بالمدافع الفرنسي قبل أن تسكن الشباك عند القائم البعيد، ليمنح سيتي أفضلية مريحة بتقدمه 3-1.

وكثف سيتي ضغطه لكن الحارس دوبرافكا تألق وتصدى لمحاولات تيجاني ريندرز ودوكو، لكنه لم يتمكن من منع هالاند من التسجيل عندما وجد المهاجم النرويجي طريقه نحو الشباك بعد تمريرة دوكو.

وسجل هالاند هدفا آخر في الوقت بدل الضائع، بعدما استغل ارتباكا دفاعيا بين إستيف ويالمار إيكدال، ليخترق متصدر قائمة هدافي الدوري الدفاع بسهولة محرزا هدفه الثامن في الموسم، ليؤكد فوز سيتي الساحق 5-1.

وبهدفيه في مرمى بيرنلي، رفع هالاند رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 8، بفارق 4 أهداف عن ملاحقيه.

كما قدم هالاند تمريرة حاسمة واحدة خلال الجولات الست خلال الموسم الحالي للبريميرليغ.