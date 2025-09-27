العالم اليوم - أتلتيكو يذل ريال مدريد بخماسية

انتم الان تتابعون خبر أتلتيكو يذل ريال مدريد بخماسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 08:25 مساءً - أكرم أتلتيكو مدريد وفادة جاره ريال مدريد، عندما تغلب عليه 5-2 وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني، منهيا بدايته المثالية.

وضرب أتلتيكو عصفورين بحجر واحد، حيث أكد صحوته بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم مرتقيا إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين غريمه الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم بعد 6 انتصارات متتالية، وبات مهددا بالتخلي عن الصدارة لصالح غريمه التقليدي الآخر برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف ريال سوسييداد الأحد.

وتواصلت معاناة ريال مدريد في مباريات الديربي، حيث لم يحقق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري أمام غريمه التقليدي.

وجاء الفوز الكبير ليسدي خدمة كبيرة لبرشلونة صاحب المركز الثاني، حيث تجمد رصيد ريال مدريد بعد خسارته للمرة الأولى هذا الموسم عند 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين فقط عن الفريق الكتالوني الذي يمكنه الارتقاء للقمة في حال فوزه على ريال سوسيداد.

وتقدم أتلتيكو عن طريق مدافعه روبن لي نورماند في الدقيقة 14، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل لريال مدريد في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 36 سجل ريال مدريد هدفه الثاني عن طريق أردا غولر، لكن أتلتيكو نجح في إنهاء الشوط الأول متعادلا بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 63.

واختتم الفرنسي أنطوان غريزمان خماسية أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.