نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لماذا انتظرتم كل هذه المدة؟".. لافروف ينتقد التوقيت "المريب" للاعتراف الغربي بدولة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات لاذعة إلى التأخر الدولي في الاعتراف بدولة فلسطين، متسائلا: "لماذا انتظرت بعض الحكومات كل هذه المدة؟".

وأكد لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم يشهد حاليًا محاولات من نوع جديد تهدف إلى "دفن" قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أن بعض الدول الغربية أعلنت مؤخرا اعترافها بفلسطين، رغم أنها كانت قد أعلنت نيتها اتخاذ هذا القرار منذ أشهر.

وأضاف بسخرية لاذعة: "يبدو أنهم كانوا ينتظرون ليروا إن كان سيتبقى شيء يعترف به أصلا"، في إشارة إلى التدهور المتسارع للوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.

وأكد لافروف أن هذا التأخر الخطير يهدد بإجهاض أي فرصة حقيقية لتحقيق حل الدولتين، داعيا إلى "إجراءات عاجلة" لمنع سيناريو اختفاء ما تبقى من إمكانية قيام دولة فلسطينية، وهو ما شدد عليه المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية.

وشدد الوزير الروسي على أنه "لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، كما لا يوجد مبرر للإرهاب. لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يموت الأطفال الفلسطينيون تحت القصف والجوع، وتُدمر المستشفيات والمدارس، ويُترك مئات الآلاف بلا مأوى".

وأضاف لافروف أنه "لا مبرر لضم الضفة الغربية"، واصفا هذه الإجراءات بـ "الانتهاك الصارخ" لقرارات الشرعية الدولية.