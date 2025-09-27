نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال خطابه أمام لجمعية العامة للأمم المتحدة بأن موسكو منفتحة على المفاوضات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "كما أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا، كانت روسيا منفتحة منذ البداية وما تزال منفتحة على المفاوضات للقضاء على الأسباب الجذرية للنزاع"، معربا عن أمله في أن يساهم استمرار الحوار الروسي الأمريكي في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "نعلق آمالا معينة على استمرار الحوار الروسي الأمريكي، خاصة بعد قمة ألاسكا. نرى في نهج الإدارة الأمريكية الحالية رغبة ليس فقط في المساعدة في إيجاد طرق واقعية لتسوية الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا الرغبة في تطوير تفاعل عملي دون اتخاذ موقف أيديولوجي".

وشدد لافروف على أن ضمان مصالح روسيا وحقوق الروس والناطقين بالروسية في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف يشكل الأساس للمفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع الوزير الروسي: "يجب ضمان أمن روسيا ومصالحها الحيوية بشكل موثوق. يجب استعادة حقوق الروس والناطقين بالروسية في الأراضي التي تقع تحت سيطرة نظام كييف واحترامها بالكامل. على هذا الأساس، نحن على استعداد للحديث أيضًا عن ضمانات الأمن لأوكرانيا".

وأضاف: "حتى الآن، لا يبدو أن كييف أو رعاتها الأوروبيين يدركون حدة اللحظة ومستعدين للتفاوض بصدق".