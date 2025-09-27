نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: الوضع بشأن غزة متفجر للغاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماعات للجمعية العامة للأمم المتحدة، الوضع بشأن قطاع غزة بأنه لم يعد قابلا للانفجار فحسب، بل متفجر.

وقال وزير الخارجية الروسي: "الوضع متفجر للغاية. هناك سلسلة من الألغام ليست مؤقتة بل معطلة الساعة الزمنية، ولم يبق إلا أن يدوس عليها أحد بالصدفة".

وأكد لافروف أن "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني مستمر، وهو لا يقل سوءا عن الأعمال الإرهابية التي ندينها جميعا"، مشددا على أن "العقاب الجماعي محظور أيضا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو لم تطلع على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحلال السلام في قطاع غزة.‏

وأكد أن ‏"هناك العديد من الشائعات الآن بأن نوعا من الاتفاقات يظهر [بشأن قطاع غزة]. يبدو أن الرئيس ترامب قال أمس إن القرار قريب. لسنا على دراية بعد بما هو المقصود".

وصرح لافروف بأن هناك رغبات في إنشاء "محميات بغزة"، كما جرى في زمن الفصل العنصري بجنوب إفريقيا (البانتوستانات)، تظهر في الفضاء الإعلامي.

وقال: "هناك الكثير من الإشاعات حول ظهور بعض الاتفاقيات بشأن غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس على ما أظن إن الحل قريب. نحن لسنا على علم حتى الآن بما يقصد. ولكن هناك تكهنات حول خطة من 21 نقطة، قرأناها جميعا".

وأضاف: "هناك شيء يشبه الإدارة الجماعية. وتم ذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كحاكم عام في غزة. وفقا للإشاعات التي تظهر في الفضاء الإعلامي، يريد شخص ما إعطاء شكل لطيف للمحميات".