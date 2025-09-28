نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هيئة دعم فلسطين: مصر وقفت بجوار الحقوق الفلسطينية ونثمن دورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لطالما وقفت بجانب الحقوق الفلسطينية في مواجهة محاولات التصفية.

الموقف المصري

قال عبد العاطي في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن داخلي وليست فقط قضية أمن قومي أو حدود، وهو ما جعلها تقدم دعمًا سياسيًا واضحًا للحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن القاهرة طرحت مؤخرًا خطة متكاملة في إطار عربي وإسلامي لدعم القضية.

الموقف الإسرائيلي

وأشار عبد العاطي إلى أن إسرائيل تجاهلت الخطة المصرية العربية الإسلامية، وأصرت على مخططاتها لإقامة ما تسميه "إسرائيل الكبرى"، في إطار محاولاتها للهيمنة على الشرق الأوسط وتصفية القضية الفلسطينية.

المبادرات الدولية

وأوضح أن إسرائيل استعانت بعدة خطط أمريكية، آخرها خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تضمنت بعض النقاط المستوحاة من المبادرة المصرية، لكنها لم تكن كافية.

وأكد أن مصر تعاملت مع أي مبادرة دولية لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها خطوة مهمة للحفاظ على حياة المدنيين.