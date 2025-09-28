نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد شريك محوري لدعم التنمية وتعزيز التجارة البينية في القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد شريك محوري لدعم التنمية وتعزيز التجارة البينية في القارة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي المنتهية ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي الرئيس المرتقب للبنك حتى عام 2030، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تهنئة للرئيس الجديد وتقدير للمنتهية ولايته

وجّه الرئيس السيسي التهنئة إلى الدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، مشيدًا بما قدمه الدكتور بنديكت أوراما من جهود خلال عشر سنوات ساهم خلالها في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما أعرب مسئولا البنك عن امتنانهم للدعم الكبير الذي قدمته مصر للبنك على مدار السنوات الماضية.

دور محوري للبنك في دعم القدرات الأفريقية

أكد الرئيس السيسي محورية دور البنك في تعزيز التصنيع وزيادة الصادرات، وتذليل العقبات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتحقيق أهداف أجندة 2030 وأجندة 2063 للتنمية في إفريقيا.

مصر والتنمية الشاملة

شدد الرئيس السيسي على أن مصر تولي أولوية كبرى لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، خصوصًا للأسواق الأفريقية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية. كما ناقش مع قيادات البنك فرص تعزيز التعاون وزيادة المساهمة في المشروعات التنموية الكبرى داخل مصر.

إشادة بالشراكة مع مصر

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن البنك المركزي هو أكبر مساهم في رأسمال البنك الأفريقي، إلى جانب خمسة بنوك مصرية أخرى، مشيدًا بدور البنك في دعم المشروعات التنموية داخل مصر. فيما أشاد مسئولو البنك بما حققته مصر من طفرة اقتصادية ملحوظة في النمو وجذب الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية.