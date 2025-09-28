نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ابو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، محمد مسعد، علي زعزع، غنام محمد

هجوم: محمود ممدوح، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، عبد الرحمن شيكا، عماد حمدي، محمود شعبان، ادم رجم، رشاد المتولي

ويحل بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.