نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 تحديات تهدد توماس توماسبرج في الأهلي.. ما هي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



مع اقتراب النادي الأهلي من إعلان التعاقد مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج، تزداد التساؤلات حول أبرز التحديات التي ستواجهه في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

فالتجربة ليست سهلة على الإطلاق، خصوصًا في نادٍ اعتاد جمهوره على الفوز وحصد البطولات باستمرار.

6 تحديات تهدد توماس توماسبرج في الأهلي.. ما هي؟

ويستعرض معكم "دوت الخليج الرياضي" أبرز التحديات التي ستواجه المدرب الدنماركي مع القلعة الحمراء:-

1. الضغط الجماهيري والإعلامي:

جماهير الأهلي لا تعرف سوى لغة الانتصارات، وأي تعثر قد يضع المدرب الجديد تحت نيران الانتقادات سريعًا. التعامل مع هذا الضغط النفسي سيكون أول اختبار حقيقي لتوماسبرج.

2. البطولات القارية:

الأولوية دائمًا لجماهير الأهلي هي دوري أبطال إفريقيا، وهو التحدي الأكبر الذي ينتظر الدنماركي، حيث سيُقاس نجاحه بقدرته على الحفاظ على زعامة القارة.

3. بناء هوية هجومية واضحة:

الأهلي طوال تاريخه ارتبط بالكرة الهجومية الممتعة. مهمة توماسبرج لن تكون فقط في الفوز، بل في إعادة الفريق للعب كرة هجومية تُرضي الجماهير.

4. إدارة النجوم وغرفة الملابس:

الفريق يضم أسماء ثقيلة ونجومًا لهم تاريخهم، مثل محمد الشناوي وعلي معلول وحسين الشحات. التحدي يكمن في خلق الانسجام ومنع أي خلافات داخلية قد تؤثر على الأداء.

5. ضغط المباريات المحلية:

الدوري المصري معروف بكثافة مبارياته وضغط جدوله، ما يتطلب مرونة في إدارة اللاعبين بدنيًا، خصوصًا مع مشاركة الأهلي في أكثر من بطولة.

6. التجربة الأولى في إفريقيا:

توماسبرج لم يسبق له العمل في القارة السمراء. اختلاف الأجواء، الملاعب، والتحكيم قد يضعه أمام تحديات غير مألوفة.

قد تبدو التحديات كبيرة، لكن خبرة توماسبرج في البطولات الأوروبية، ونجاحه في قيادة سبارتا براغ للتتويج بالدوري التشيكي بعد غياب 9 سنوات، قد تمنحه الثقة والدافع لتحقيق نجاح جديد مع الأهلي. ومع الدعم الجماهيري الكبير، ربما تتحول هذه التحديات إلى فرص تمنحه مكانة خاصة في تاريخ القلعة الحمراء.

