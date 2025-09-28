نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابرز انجازات توماس توماسبرج مدرب الاهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الدنماركي توماس توماسبرج مدرب الأهلي المرتقب، يوم الأربعاء المقبل موعدا للوصول إلى القاهرة، استعدادا لتولي قيادة الفريق رسميا.

ووقع توماس على عقود تدريب فريق الأهلي لمدة موسمين مقابل ٢٠٠ ألف يورو شهريا.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان اختيار الدنماركي توماس توماسبرج مدربا للفريق بعد حسم التعاقد معه عن طريق أسامة هلال مدير التعاقدات والاسكاوتنج (التقصي) بالنادي الأهلي.

وبات من المنتظر أن يعلن النادي الأهلي التعاقد مع توماس توماسبرج عقب مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك غدا.

يذكر أن توماس توماسبرج يتولى قيادة الأهلي مقابل الحصول على 200 ألف يورو شهريا، ويحضر رفقة عدد من معاونيه.

توماس توماسبيرج.. لاعب وسط سابق ومدرب دنماركي من مواليد 1974، وواحد من الأسماء التي صنعت نجاحات كبيرة في الكرة الدنماركية.

قاد راندزر للتتويج بكأس الدنمارك موسم 2020 /2021.

مع ميتييلاند حقق لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 /2024.

ورغم نجاحه الكبير مع ميتيلاند، أعلن النادي في أغسطس 2025 عن انتهاء التعاقد مع توماسبيرج، في خطوة مفاجئة بعد تتويجه بالدوري، ليفتح الباب أمام تحد جديد في مسيرته التدريبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

