بين القوة والقصور.. 5 مميزات و4 عيوب تهدد توماسبرج مع الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -

مع اقتراب توماس توماسبرج من تولي مهمة تدريب الأهلي، تبرز تساؤلات مشروعة بين الجماهير: ما الذي يميز المدرب الدنماركي؟ وما هي نقاط الضعف التي قد تمثل عقبة أمام نجاحه في القلعة الحمراء؟

نقاط القوة:

1. الضغط العالي والجرأة الهجومية:

يوصف توماسبرج بأنه مدرب شجاع، يراهن على افتكاك الكرة مبكرًا وحرمان الخصم من بناء اللعب.



2. المرونة التكتيكية:

يتنقل بسهولة بين أكثر من طريقة لعب (4-2-3-1، 3-4-2-1)، وهو ما يمنحه قدرة على التكيف مع ظروف المباريات.



3. تطوير اللاعبين الشباب:

في سبارتا براغ اعتمد على لاعبين صاعدين ونجح في صقل مواهبهم، وهو ما قد يخدم الأهلي الذي يملك قاعدة ناشئين قوية.



4. التحضير البدني:

يشتهر ببرامج لياقية قوية، جعلت فرقه قادرة على الركض والضغط طوال الـ 90 دقيقة.



5. شخصية قوية في الملعب:

لا يتردد في اتخاذ قرارات حاسمة، سواء في اختيار التشكيل أو تبديل النجوم، ما يعكس شخصية قيادية قد يحتاجها الأهلي.



نقاط الضعف:

1. قلة الخبرة الإفريقية:

لم يعمل من قبل في قارة إفريقيا، ما يجعله أمام تحديات جديدة مثل الأجواء الحارة، الرحلات الطويلة، وأرضيات الملاعب الصعبة.



2. المجازفة المفرطة هجوميًا:

أسلوبه الهجومي قد يترك مساحات خلف الدفاع إذا لم يُطبق بدقة، وهو ما قد يكلفه أهدافًا أمام فرق تجيد المرتدات.



3. التأقلم مع ضغط الجماهير:

توماسبرج لم يسبق أن قاد فريقًا بجماهيرية تضاهي الأهلي، وقد يمثل الضغط الجماهيري والإعلامي تحديًا نفسيًا له.



4. الاعتماد على اللياقة البدنية:

إذا واجه إصابات أو إرهاق بدني بسبب ضغط المباريات، قد يتأثر أسلوبه الذي يعتمد بشكل أساسي على الجري والضغط المستمر.



يدخل توماسبرج التجربة مع الأهلي وهو يملك أدوات قوية قد تصنع الفارق، لكن نجاحه سيتوقف على قدرته في تجاوز نقاط ضعفه والتكيف مع طبيعة الكرة الإفريقية والمصرية. فهل يكون المدرب الذي يجمع بين الجرأة الأوروبية وخبرة البطولات القارية.

