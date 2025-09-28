نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي خطط توماس توماسبرج الفنية.. شاهد كيف سيلعب مدرب الأهلي المنتظر؟ في المقال التالي

في الوقت الذي يترقب فيه جمهور الأهلي المصري إعلان التعاقد الرسمي مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج، يزداد الفضول لمعرفة أسلوبه التكتيكي وطريقته في إدارة المباريات، خصوصًا وأن الفريق الأحمر اعتاد على شخصية مدرب صاحب فكر هجومي وشخصية قوية.

توماسبرج، الذي حقق نجاحات لافتة مع سبارتا براج التشيكي، يعتمد على الضغط العالي كوسيلة أولى لحرمان الخصم من بناء الهجمات من الخلف. كما يفضل اللعب بطريقة (4-2-3-1) أو (3-4-2-1) حسب طبيعة المباراة، مع مرونة تكتيكية تسمح له بتغيير الرسم في أثناء اللقاء.

الشق الهجومي:

يعتمد المدرب الدنماركي على الأجنحة بشكل كبير، مع تعليمات بالتحرك العمودي السريع خلف دفاع المنافس.

يطلب من لاعبي الوسط التقدم المستمر للمساندة، مما يمنحه كثافة عددية هجومية.

لديه نزعة واضحة للرهان على التسديدات البعيدة والكرات العرضية المباغتة.



الشق الدفاعي:

يطبق نظام الرقابة بالمناطق، مع ضغط شرس في الثلث الأوسط من الملعب.

يحب أن تكون خطوط فريقه متقاربة لتقليل المساحات أمام الخصوم.

يتميز بتحويل الفريق بسرعة من الدفاع للهجوم عبر المرتدات السريعة.



الجانب البدني:

توماسبرج يشتهر بتركيزه الكبير على اللياقة البدنية، حيث يرى أن نجاح أسلوب الضغط العالي يتطلب لاعبين قادرين على الجري المتواصل طوال 90 دقيقة.

إذا ما تم إتمام الصفقة رسميًا، فإن جماهير الأهلي قد تكون على موعد مع مدرسة تدريبية جديدة، تمزج بين الانضباط التكتيكي الإسكندنافي والروح الهجومية الأوروبية الحديثة. والسؤال الأبرز: هل يستطيع توماسبرج تطبيق فلسفته بنجاح في الدوري المصري والبطولات الإفريقية؟

