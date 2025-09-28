نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن جاسم: الرئيس الأمريكي وحده القادر على وقف حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم أن مسؤولية إعادة الإعمار في قطاع غزة على إسرائيل أولا وأخيرا، وأن الرئيس الأمريكي وحده القادر على وقف الحرب.

أكد رئيس وزراء القطري الأسبق عبر منشور في حسابه على منصة "إكس" أن الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة ومسؤولين عرب ومسلمين "كان مهما جدا"، مبينا أن "الرئيس الأمريكي" هو وحده من يستطيع وقف الحرب المجنونة على غزة، وهذا ما نأمل أن يتحقق".

وأضاف: "لكن ما يستدعى الانتباه هو مسألة إعادة إعمار غزة وما سيترتب على ذلك من تكاليف.. وهذه هي مسؤولية إسرائيل لأنها هي من دمر أغلب مباني غزة ومساكن أهلها ومرافق البنية التحتية فيها من مدارس وجامعات ومستشفيات وكل شيء، وليست هذه مسؤولية العرب الذين تحملوا تكاليف إعادة الإعمار بعد كل حروب إسرائيل السابقة على القطاع".

وأردف رئيس وزراء قطر الأسبق: "حين ترفض إسرائيل ذلك فلا بد أن تتحمل الأمم المتحدة والعالم كله مسؤولية أعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، ولا أريد إعفاء العرب من المساهمة لأنهم جزء من العالم".

وختم منشوره: "لعل دور العرب الأهم هو في رأيي الاستثمار في كل ما يعيد الأمل والحياة الكريمة لأهل غزة من تعليم وصحة وعيش آمن، لأن إعادة الأمل إلى نفوس ضحايا الحرب وأهوالها يحتاج إلى عمل يعيد إليهم الحياة الكريمة، ومن دون ذلك لن تتخلص المنطقة من التوتر والحروب ولن يتحقق الاستقرار".