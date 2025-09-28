نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يطلق أعنف تصريحاته ضد الحكومة الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما واحدة من أشد تصريحاته ضد إسرائيل منذ نهاية ولايته، حيث اتهم قادة تل أبيب بممارسة "لعبة ساخرة".

وقال أوباما، في خطاب ألقاه في إيرلندا، والذي شاركه مكتبه: "نحن الذين لسنا طرفا مباشرا في العنف يجب أن نقول: "الأطفال لا يمكن أن يتضوروا جوعا". لا يوجد منطق عسكري في مواصلة القصف على ما هو مدمر بالفعل".

وأضاف أوباما: "للقادة السياسيين مصلحة في الحفاظ على السرد القائل إننا نحن وهم وإن الخطأ خطأهم، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبة ساخرة، لقد شاهدتها طوال فترة رئاستي ولم أكن دائما محبوبا في المنطقة لأنني أشرت إلى ذلك أمامهم".

وأشار تحديدا إلى رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو واعترف بأنه "يمكن القول إنني ورئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في منصبه، لم نكن أفضل الأصدقاء".

وفي دبلن، حيث وصل للحصول على وسام الحرية الذي تمنحه المدينة للشخصيات العامة البارزة، صرح أوباما بالقول: "لا يمكن تجاهل الأزمة الإنسانية في غزة، ومن الضروري الإصرار على أن يجد كلا الجانبين طريقة لإقامة دولة فلسطينية وحكم ذاتي إلى جانب إسرائيل آمنة".

إلى جانب ذلك، شدد على أن: "نهج حماس القاسي في محاولة حل مشكلة مع تعريض جميع أبناء شعبها للخطر هو قمة السخرية التي أرفضها أيضا".

ووفقا له، "كلا الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في سجن الماضي. الكثير من الإسرائيليين غير مستعدين للاعتراف بأن الفلسطينيين قد نزحوا من أراضيهم، أحيانا بالعنف، وأنه منذ ذلك الحين يوجد هناك احتلال، مما يخلق مواطنة من الدرجة الثانية أو انعداما كاملا للمواطنة – أرضا مباحة - وهو أمر لا يطاق بالنسبة لمعظم الناس، بالنسبة لجميع الناس".

وأضاف: "من الممكن الاعتراف بأن أحداث 7 أكتوبر كانت مروعة ولا تُغتفر، ولكن الوضع في غزة اليوم لا يُحتمل أيضا".

وتابع الرئيس الأمريكي الأسبق: "الأطفال لا يمكن أن يتضوروا جوعا. من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية في غزة".

واختتم أوباما قائلا: "يجب أن يكون السؤال هو كيف نكسر هذه الحلقة، وهذا يتطلب قدرا معينًا من الشجاعة".

وفي الشهر الماضي، أكد المرشح الأوفر حظا لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أن أوباما شارك في حملته الانتخابية. ووفقا له، نصحه أوباما "بزرع الأمل" كما فعل هو نفسه في انتخابات عام 2008.

وقال ممداني: "لقد كان شرفا عظيما أن أتحدث معه". وفي يوم الخميس الماضي، كرر ممداني وعده بأنه إذا تم انتخابه للمنصب، فسيضمن اعتقال رئيس الوزراء نتنياهو إذا وصل إلى نيويورك. وقد صرح ممداني بذلك في نفس الوقت تقريبا الذي ألقى فيه نتنياهو خطابه في الأمم المتحدة، بعد هبوطه في نيويورك.