عاجل- ترامب يكشف عن رد إيجابي من إسرائيل والقادة العرب على خطته لوقف النار في غزة ويعد بانتهاء القتال «الإثنين أو الثلاثاء»

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع وكالة رويترز، أن الخطوات التي اتخذها لصياغة خطة سلام في غزة تلقت ردودًا جيدة للغاية من جانب إسرائيل والقادة العرب، مؤكّدًا أن الجميع يريد إبرام الاتفاق، وآمل أن يتم ذلك خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا.

كما أكد ترامب أنه من الممكن أن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، إذا سارت الأمور وفق الخطة المُقترحة.

مسودة الخطة الأمريكية الـ21 نقطة

واشنطن قدّمت خطة من 21 نقطة للسلام متعلقة بغزة، تشمل وقف النار، إطلاق سراح الرهائن، تعزيز المساعدات الإنسانية، وتشكيل إدارة مؤقتة للمنطقة.

الخطة تتضمن أيضًا معالجة أمنية ضد حماس، وآليات إشراف دولي وحضور عربي.

المواقف الإسرائيلية والعربية

إسرائيل أبدت استجابة إيجابية مع تحفظات، خاصة فيما يتعلق بمشاركة علماء الدول العربية والدور الذي ستلعبه حماس إن وُجد.

القادة العرب يشتركون في دعم المبادرة الأمريكية، وقد التقى ترامب مع ممثلين من السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، تركيا، باكستان، وغيرها.

موقف حماس وردها

حتى الآن حماس قالت الحركة إنها لم تتلقَ خطة رسمية، وأنها لم تستعرض تفاصيل مقترحة الاتفاق.

الخطة قد تضع شرطًا على حماس بإطلاق الرهائن مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، مع وجود مطلب لتخليها عن السيطرة على غزة.

التوقيت واللقاء الحاسم

ترامب سيجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض غدًا لنقاش تفاصيل الخطة ومحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي.

هذا الاجتماع قد يكون اللحظة الحاسمة لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار، إذا تم التوافق على شروط الاتفاق.

