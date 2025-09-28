نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيباني: الضربات الإسرائيلية أصابت سوريا بـ "الذهول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لشبكة "CNN" أن الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد "أذهلت" بلاده، مما جعل مناقشة الاتفاقية الأمنية أمرًا "صعبًا".

وانتقد الشيباني إسرائيل لـ "عرقلتها" عمل الحكومة السورية عندما حاولت التعامل مع التصعيد الطائفي في جنوب البلاد.

وتعهد الشيباني بأن تكون "سوريا قوية وموحدة ومفيدة للأمن الإقليمي، وهذا سيفيد إسرائيل".

وأشار الشيباني إلى أن الشعب السوري "صدم" بالهجمات الإسرائيلية، لا سيما وأن "ميليشيات إيران أو حزب الله، جميعها غادرت مع النظام السابق".

وأضاف الشيباني ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل: "نحن لا نشكل تهديدا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن هذه السياسات الجديدة للتعاون والسلام قوبلت بالتهديد والضربات من جانب تل أبيب".

وعلى الرغم من التوترات الحالية، تقول إسرائيل إن محادثات تجري مع سوريا قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقية أمنية.

بينما أفادت وسائل إعلام بفشل جهود التوصل إلى اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل بعد مواجهة عائق في اللحظة الأخيرة بسبب إصرار إسرائيل على فتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، اقتربت سوريا وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة من الاتفاق على الملامح العامة لاتفاقية بعد أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في باكو وباريس ولندن، وتسارعت وتيرتها قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاقية إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة السويداء، حيث أسفر العنف الطائفي في يوليو عن مقتل المئات من أبناء الطائفة الدرزية.