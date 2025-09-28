نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاهل الأردني: توافق عربي دولي واسع على خطة ترامب بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجود توافق كبير بين الدول العربية والمسلمة بشأن الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار الملك عبدالله إلى أن الأردن يعمل "بالتنسيق الوثيق" مع الأشقاء والشركاء الدوليين لوضع اللمسات النهائية على المبادرة.

وقال الملك عبد الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطة الأمريكية شهدت "تطابقا في وجهات النظر" مع العديد من القادة العرب والمسلمين، بالإضافة إلى توافق مع الدول الصديقة بشأن مستقبل الوضع في غزة، والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف أن هناك إجماعا دوليا واسعا على ضرورة العودة إلى حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، مشيرا إلى أن الجهود الحالية لا تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى "صياغة إطار سياسي وأمني جديد يعيد الاستقرار لغزة".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "قريب جدا من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة ويعيد الرهائن إلى ديارهم"، مؤكدا أن كافة الأطراف باتت "على أهبة الاستعداد لتحقيق إنجاز تاريخي في الشرق الأوسط".

ويجري فريق ترامب مشاورات مكثفة مع القادة الإقليميين، كان آخرها اجتماع مرتقب في نيويورك بين جاريد كوشنر، صهر ترامب، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الخلافات النهائية بشأن الخطة.

وبحسب مصادر دبلوماسية تتضمن الخطة الأمريكية وقفا لإطلاق النار بضمانات دولية وتشكيل إدارة مدنية مؤقتة لغزة ومشاركة عربية في إعادة الإعمار، إلى جانب ترتيبات أمنية مشددة تضمن أمن إسرائيل في مقابل بدء مسار سياسي جديد لحل القضية الفلسطينية.

ويتوقع أن تتضح معالم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة في حال نجاح الجهود الجارية في تجسير (ردم) الفجوات بين الأطراف المعنية، لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة من جهة والدول العربية من جهة أخرى.