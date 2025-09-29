نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إيران تؤكد: لا نسعى لتطوير أسلحة نووية وترفض مفاوضات تدخلنا في مشاكل جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، في إطار تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، مؤكدًا استعداد بلاده للحوار العادل والمنصف، لكنه شدد على رفض أي مفاوضات قد تُدخل إيران في "مشاكل جديدة".

موقف إيران واضح وشفاف

ونقل الموقع الرسمي للرئيس عن بزشكيان قوله:

"موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه القضية واضح وشفاف: لم نسعَ قط، ولن نسعى، إلى تطوير أسلحة نووية. هذا الالتزام لا يستند فقط إلى أقوال المسؤولين الحكوميين، بل أيضًا إلى فتاوانا،

وأضاف: "لطالما أكدنا استعدادنا للانخراط في حوار عقلاني وعادل وقائم على المعايير، لكننا لن نقبل أبدًا بمفاوضات ستدخلنا في مشاكل جديدة".

رفض مجلس الأمن لتمديد الاتفاق النووي

في خطوة متعلقة بالملف النووي، رفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد الاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231) من الناحية الفنية.

وكانت الوثيقة الروسية-الصينية تقترح تمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر، مع دعوة جميع الأطراف الأصلية للاتفاق النووي لاستئناف المفاوضات لإيجاد حل دبلوماسي، وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة كانت توفر "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".

الترويكا الأوروبية تطلق آلية إعادة فرض العقوبات

في 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار يهدف إلى عدم إعادة فرض العقوبات، والذي كان سيعيد فرض قيود الأمم المتحدة على طهران.

خلفية الاتفاق النووي والصراع مع واشنطن

يُذكر أن الاتفاق النووي الشامل المشترك (JCPOA) أُبرم في 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، ونص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها، بما في ذلك رفع القيود عن الأبحاث النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.