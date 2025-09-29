نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخًا يمنيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن صفارات الإنذار دوت في العاصمة تل أبيب والقدس المحتلة، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية، تحذيرًا من صاروخ أُطلق من اليمن.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض الصاروخ

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صادر في ساعة مبكرة من اليوم، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق نتيجة إطلاق الصاروخ، مؤكدًا في بيان لاحق أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية نجحت في اعتراضه.

مشاهد مصورة للصاروخ ومحاولة الاعتراض

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة تُظهر الصاروخ وهو في سماء إسرائيل، مع محاولات منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه، ما يعكس التصعيد الأمني المتواصل في المنطقة.

