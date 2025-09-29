نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - البيت الأبيض: تقدم ملحوظ نحو اتفاق بشأن خطة ترامب لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول في البيت الأبيض، وفقًا لموقع أكسيوس، أن المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإنهاء العدوان على غزة.

وأوضح المسؤول أن موافقة حركة حماس لا تزال عنصرًا أساسيًا لإقرار الاتفاق بشكل نهائي، مؤكدًا أن هذا الشرط لم يتحقق رسميًا حتى اللحظة.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث العبرية أن المحادثات مع الوفد الأمريكي شهدت تقدمًا ملحوظًا، وذلك عقب جلسة مطولة عقدها نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر أمس، فيما أشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى أن الاجتماع استمر أكثر من ست ساعات وتركز على مناقشة سبل إنهاء التصعيد في غزة.

كما نقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة أن الاجتماع تطرق بشكل رئيسي إلى مقترح قدمه ترامب لوقف إطلاق النار.

من جانبه، عبّر ترامب في مقابلة مع شبكة NBC عن تفاؤله بفرص نجاح خطته، قائلًا إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن الردود التي تلقاها على مقترحه كانت "إيجابية للغاية".

وأكد ترامب، الأحد، أنه يأمل في الحصول على دعم نتنياهو خلال لقائهما المرتقب اليوم الاثنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق سلام شامل في المنطقة، وأن "الجميع، بمن فيهم حماس، يسعى لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده"، على حد تعبيره.