العالم اليوم - النفط يتراجع مع استئناف صادرات الخام من كردستان العراق

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع مع استئناف صادرات الخام من كردستان العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 07:20 صباحاً - شهدت أسعار النفط هبوطا بنحو واحد بالمئة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة أوبك + لزيادة إنتاج النفط مجددا في نوفمبر، مما يزيد من الإمدادات العالمية.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0023 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.9 بالمئة لتصل إلى 69.50 دولارا للبرميل، بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو في تعاملات الجمعة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 65.07 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتا أو 0.99 بالمئة، متخليا عن معظم مكاسب الجمعة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال مايكل مكارثي الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" في أستراليا ونيوزيلندا "المخاوف المستمرة من زيادة الإنتاج تحد من المكاسب، لكن‭ ‬توقعات قلة المعروض في المدى القريب تضغط على أسعار النفط مع بداية أسبوع التداول".

وقالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد اتفاق أدى إلى استئناف صادرات الخام من الإقليم.

وقال وزير النفط العراقي لقناة رووداو الكردية الجمعة إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم يسمح بتدفق ما بين 180 ألف إلى 190 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي.

وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت من أجل إعادة التشغيل، والتي من المتوقع أن تعيد في نهاية المطاف ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية في وقت تعمل فيه مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج لكسب حصة سوقية.

وذكرت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، أن من المرجح أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو مجموعة أوبك+، على زيادة أخرى في إنتاج الخام بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميا في اجتماعها يوم الأحد، إذ يشجع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على محاولة استعادة حصتها السوقية.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر يونيو، بعد أن أدت هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى خفض صادرات البلاد من الوقود.