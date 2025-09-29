نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبى ويواصل تفجير المنازل فى مخيم الشاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين منذ فجر اليوم الاثنين، جراء القصف المتواصل لجيش الاحتلال على مدينة غزة، التي تشهد منذ أيام تصعيدًا عسكريًا واسعًا شمل القصف الجوي والبري وتفجير الأبراج والمنازل السكنية، إلى جانب توغل الآليات العسكرية من عدة محاور.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلًا عن مصادر محلية، أن طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين 9 شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال لشارع النصر بمدينة غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي، في خطوة تهدف إلى تطويق المنطقة ومنع وصول الطواقم الطبية والإنسانية إليها، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.

وفي مخيم الشاطئ غرب غزة، واصل الاحتلال تفجير منازل باستخدام عربات مفخخة، بعد أيام من القصف الجوي والبري المتواصل، الأمر الذي تسبب في مجازر أودت بحياة العشرات من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت المصادر كذلك باستشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين في قصف خيمة تؤوي نازحين شمال النصيرات وسط القطاع، فيما يواصل الاحتلال قصفه المدفعي على مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

هذا التصعيد العسكري يفاقم من معاناة المدنيين العزل، ويزيد من أعداد الشهداء والمصابين مع استمرار استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية.