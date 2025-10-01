نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حمــاس: سندرس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بمسؤولية عالية حفاظًا على حقوق شعبنا في المقال التالي

في بيان رسمي صدر اليوم، أكدت حركة "حمــاس" أنها تلقت عبر الوسطاء مقترحًا أمريكيًا جديدًا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستدرس المقترح بمسؤولية عالية وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

موقف الحركة

أوضحت الحركة أن موقفها ثابت ويتمثل في أي مباحثات أو مقترحات تضع في الاعتبار حق الشعب الفلسطيني في أرضه وكرامته وحياته الآمنة، مؤكدة أن أي تسوية لا يمكن أن تكون على حساب الحقوق المشروعة أو تتجاهل الثوابت الوطنية.

مقترح أمريكي جديد

وكانت الإدارة الأمريكية، برعاية مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، قد طرحت مقترحًا يتضمن بنودًا لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، مع فتح مسارات إنسانية عاجلة وإطلاق مفاوضات لإعادة الإعمار، وهو ما يتم تداوله الآن عبر قنوات الوساطة.

التفاعل الإقليمي والدولي

المقترح الأمريكي لقي ردود فعل متباينة، حيث رحبت به أطراف دولية وعربية باعتباره فرصة لإيقاف نزيف الدم وفتح الطريق أمام مسار سياسي جديد، بينما شددت أصوات فلسطينية على ضرورة الحذر من أي بنود قد تمس بالثوابت أو تتجاهل جوهر القضية.

رسالة إلى المجتمع الدولي

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أنها تتعامل بجدية ومسؤولية مع أي جهود دولية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بوضوح بالثوابت الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي.