العالم اليوم - البنتاغون يعلن بدء تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق

انتم الان تتابعون خبر البنتاغون يعلن بدء تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 07:20 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي سيبدأ في تقليص وجوده في العراق، في خطوة تعكس ما وصفه بـ "النجاح المشترك" في الحرب ضد تنظيم داعش.

ولم يتضح بعد عدد الجنود الذين سيتم سحبهم أو حجم الوحدات التي ستبقى في البلاد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس وانسجاما مع عمل اللجنة العسكرية العليا الأميركية-العراقية والبيان المشترك الصادر في 27 سبتمبر 2024، ستقوم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتقليص مهمتها العسكرية في العراق".

وأشار إلى أن هذا التقليص "يعكس نجاحنا المشترك في محاربة تنظيم داعش، ويمثل خطوة نحو الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بما يتماشى مع المصالح الوطنية الأميركية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف "ستسهم هذه الشراكة في دعم الأمن الأميركي والعراقي، وتعزيز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاضطلاع بدور قيادي إقليمي. ستواصل الحكومة الأميركية تنسيقها الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول ومنظم".

وفي نهاية أغسطس، أشارت مصادر أمنية إلى أن بعض القوات الأميركية ستغادر قواعد في العراق، من بينها قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، وقاعدة فيكتوريا، قرب مطار بغداد. ومن المتوقع أن يبقى عدد محدود من الجنود في أدوار استشارية وتدريبية.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا المجاورة. وبدأت الحملة العسكرية بعد أن سيطر التنظيم على مساحات واسعة من البلدين عام 2014. ورغم هزيمته عسكريا، لا يزال مقاتلوه نشطين ويواصلون شن هجمات.

ويأتي هذا التقليص ضمن اتفاق مسبق بين بغداد وواشنطن يقضي بانسحاب جزئي من بعض المواقع بحلول نهاية سبتمبر.

وقبل نحو عام، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد توجيه وجودها العسكري في العراق نحو شراكة أمنية، مؤكدة أن الأمر لا يمثل انسحابا كاملا للقوات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود نحو 2500 جندي أميركي في العراق، بينما قالت مصادر عراقية إن العدد يتجاوز 3000 جندي. أما في سوريا، فذكر البنتاغون أن نحو 700 جندي أميركي ما زالوا متمركزين هناك.