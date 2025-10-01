العالم اليوم - مصدر: الجيش الروسي يدمر حوضا لصيانة السفن الحربية في أوديسا

انتم الان تتابعون خبر مصدر: الجيش الروسي يدمر حوضا لصيانة السفن الحربية في أوديسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - كشف مصدر موال لروسيا في مقاطعة نيكولايف، بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر منشأة لصيانة السفن قي مقاطعة أوديسا، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط وتدمير 20 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

تفصيلا، أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف بتدمير القوات الروسية حوضا لصيانة السفن قرب مدينة إسماعيل الساحلية في مقاطعة أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وقال ليبيديف: "الضربة استهدفت البنية التحتية للميناء وتركزت على حوض صيانة السفن".

وفي وقت سابق لوحظ وصول عدة قوارب عسكرية داكنة اللون من رومانيا وإعادة تجهيز سفن أوكرانية لمهام قتالية وفق مصادر محلية مطلعة.

وكان حوض السفن المستهدف يستخدم لتجديد السفن والزوارق الحربية وصيانتها وتدريب طواقمها.

تدمير 20 مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 20 مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".

وأضاف البيان: "تم تدمير 8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".