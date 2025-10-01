الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد الروضة النبوية الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة واحدة من أقدس البقاع لدى المسلمين، إذ تمثل بقعة من رياض الجنة، ويحرص الملايين من الزوار والحجاج والمعتمرين على الصلاة فيها والتشرف بزيارة هذا المكان المبارك . ولأهمية الروضة ومكانتها الدينية والروحية، سعت المملكة العربية السعودية إلى وضع آليات تنظيمية دقيقة تضمن انسيابية الدخول إليها وتوزيع الزوار بشكل متوازن يحافظ على قدسيتها ويمنع الازدحام الشديد الذي قد يحول دون راحة المصلين أو يعرض سلامتهم للخطر ظزلكب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تفرض ضوابط صارمة على زيارة الروضة النبوية من اليوم

شهد المسجد النبوي في السنوات الماضية ازدحاماً متكرراً عند أبواب الروضة النبوية، خاصة في مواسم الحج والعمرة وخلال شهر رمضان. وكان الكثير من المصلين يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة أملاً في الدخول، ما يسبب مشقة بالغة على كبار السن والنساء ويؤثر على أجواء السكينة المطلوبة في هذا المكان المقدس.

لذلك كان لا بد من تطوير آلية تنظيمية حديثة تقوم على:

توزيع الزوار على فترات زمنية قصيرة بحيث لا يتكدس الجميع في وقت واحد.

إدارة أعداد الداخلين بدقة بما يحافظ على الطاقة الاستيعابية للروضة.

توفير تجربة أكثر راحة للزوار عبر الحجز المسبق، مع منح خيار طارئ للموجودين في محيط المسجد.

تحقيق الأمن والسلامة بتقليل التزاحم والانفعالات غير المنظمة عند الأبواب.

تفاصيل الحجز عبر تطبيق نسك

يُعتبر تطبيق نسك البوابة الإلكترونية الرسمية لحجز مواعيد زيارة الروضة النبوية. ويمكن للمستخدمين من داخل المملكة أو خارجها الاعتماد عليه بشكل كامل. وتتم آلية الحجز وفق خطوات واضحة:

تسجيل حساب فعّال على التطبيق وربطه بالهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين.

التحقق من سريان الوثائق الرسمية قبل تقديم طلب الحجز.

اختيار التاريخ والوقت المناسبين من بين الفترات الزمنية المتاحة.

الحصول على تصريح إلكتروني يتضمن بيانات الحجز، يجب إبرازه عند بوابة الدخول.

التقيد بالموعد المحدد حيث أن التأخير أو محاولة الدخول دون تصريح يؤدي إلى رفض الطلب.

في بعض الحالات، يُطلب من الزائر تفعيل الموقع الجغرافي (GPS) خصوصاً إذا أراد استخدام خيار "المسار الفوري".

شروط أساسية يجب مراعاتها

وزارة الحج والعمرة أوضحت أن الدخول إلى الروضة النبوية عبر هذا النظام يستلزم الالتزام بعدد من الشروط: