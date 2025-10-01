الرياض - كتبت رنا صلاح - في كل عام تثبت المملكة العربية السعودية أنها تتعامل مع ملف الحج بصفته أمانة تاريخية ومسؤولية كبرى أمام العالم الإسلامي . ومع اقتراب موسم الحج لعام 1447هـ، لم يتبقَّ سوى ثمانية أشهر على انطلاق الركن الخامس من أركان الإسلام، لتعلن وزارة الحج والعمرة عن سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، وخطط استباقية متكاملة، تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية منذ لحظة مغادرتهم أوطانهم وحتى عودتهم إليها شفسهغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن خطوات جديدة لحجاج الموسم الجديد .. الخطوة الأولى تبدأ اليوم

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها أنهت تنسيقها مع ممثلي أكثر من ستين دولة عبر مكاتب شؤون الحج، وذلك بهدف وضع تصور شامل لمسار رحلة الحاج منذ التسجيل وحتى الوصول إلى الديار المقدسة. هذه الخطوة تضمن انسيابية أكبر، وتحد من العقبات التي قد تواجه الحجاج القادمين من الخارج.

ولم تكتفِ الوزارة بهذا التنسيق، بل عقدت أكثر من خمسين اجتماعًا مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، لمناقشة أدق التفاصيل المتعلقة بالإسكان، والنقل، والصحة، والأمن، وغيرها من القطاعات الحيوية. ومن أبرز نتائج هذه الاجتماعات إطلاق مبادرة "الحافلات السعودية"، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات النقل، حيث تضمن هذه المبادرة توفير حافلات حديثة ومجهزة، قادرة على تيسير تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة بانسيابية وأمان.

التحول الرقمي: منصة "نسك مسار" في صدارة الخدمات

لم تعد الخدمات التي يحصل عليها الحاج تقليدية، فالمملكة ماضية في مسار التحول الرقمي الكامل. فقد اعتمدت منصة "نسك مسار" أكثر من ست عشرة شركة لتقديم خدمات لحجاج الخارج، كما أتمتت دليل الخدمات الخاص بأكثر من خمس وسبعين دولة.

بهذه الخطوة لم يعد الحاج بحاجة إلى التعامل مع إجراءات ورقية معقدة، بل صار بإمكانه إنهاء كافة الترتيبات إلكترونيًا، بدءًا من الحجز وحتى متابعة الخدمات اللوجستية في الأراضي المقدسة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتقليل التحديات الإجرائية، وتقديم تجربة متوافقة مع تطلعات الجيل الجديد الذي يعتمد على الحلول الرقمية في كل تفاصيل حياته.

مراكز ضيافة وشركات مؤهلة لخدمة الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تفعيل 189 مركز ضيافة لاستقبال ضيوف الرحمن، مما يوفر بيئة خدمية متكاملة تشمل الراحة والتوجيه والإرشاد.

كما تم تأهيل 24 شركة متخصصة لتقديم خدمات لحجاج الخارج، وضمان جاهزيتها التشغيلية وفق معايير عالية. هذه الشركات تمثل جزءًا من منظومة شاملة تركز على التنوع في تقديم الخدمات، بما يتناسب مع اختلاف ثقافات واحتياجات الحجاج القادمين من شتى بقاع الأرض.

ولم تغفل الوزارة الجانب الداخلي، فقد منحت تراخيص جديدة لأكثر من 11 شركة محلية لتقديم خدمات إضافية، مما يعزز التنافسية ويرفع من جودة الخدمة المقدمة.

مبادرات تطويرية ومشاريع مبتكرة

حرصت الوزارة على إشراك مختلف الأطراف في عملية التطوير، حيث عقدت أكثر من 25 ورشة عمل لتبادل الخبرات وبحث سبل تحسين الخدمات. كما أطلقت أكثر من 25 مبادرة نوعية، جميعها موجهة للتنفيذ خلال موسم الحج القادم.

ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق قاعدة بيانات متكاملة لتسجيل الراغبين في التطوع، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويتيح للشباب السعودي فرصة المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما فتحت الوزارة باب استقبال مبادرات المسؤولية الاجتماعية من المؤسسات والشركات، لتفعيل دور القطاع الخاص في دعم رحلة الحاج، ليس فقط من جانب الخدمات اللوجستية، بل أيضًا من الجانب الإنساني.