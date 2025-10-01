وزير الكهرباء: لا نية لتحريك الأسعار حتى نهاية العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 01:32 مساءً -

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا نية لتحريك أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري رغم زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة الصيانة.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية له على هامش المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية "APUA "" أفريقيا وتحديات التحول الطاقي" الذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن كل ما يتردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن أسعار الشرائح المعلنة هى التى سيتم الاستمرار بالعمل بها حتى نهاية العام.