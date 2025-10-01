نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير ويلز يشيد ببطولة عمال الإغاثة في غزة.. ماذا قال؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد أمير ويلز وليام بالجهود الإنسانية في غزة وبؤر التوتر العالمية الأخرى، واصفا عمل عمال الإغاثة بأنه "خيط الإنسانية المشترك" حتى في أكثر البيئات قسوة.

جاء ذلك خلال افتتاحه النصب التذكاري العالمي الأول لعمال الإغاثة الإنسانية في غانرسبري بارك غرب لندن، حيث قال الأمير: "حول العالم، لا يزال عدد كبير جدا من الناس يواجهون ألما ومعاناة وفقدانا لا يمكن تصورها".

وأضاف وليام في خطابه: "بدلا من الهرب من الخطر وعدم الراحة والجوع، يبقى هؤلاء الرجال والنساء الشديدو الشجاعة هناك لتقديم أي قدر من الراحة والتعاطف والرعاية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وحث الأمير الدول على "المناصرة والكفاح لضمان وصول المساعدات للأشخاص في الظروف الأكثر مدعاة لليأس"، مؤكدا أن عمل الوكالات الإنسانية "يجب أن يظل مصونا".

وكشف الأمير عن أن "385 عاملا من عمال الإغاثة قُتلوا في أثناء أداء واجبهم العام الماضي، بينما وصل العدد هذا العام حتى الآن إلى 300"، معتبرا أن "كل حالة وفاة من هذه الوفيات هي مأساة وإهانة قاسية للمبادئ الإنسانية الدولية".

واستذكر الأمير زيارته للشرق الأوسط في 2018، قائلا: "حصل لي شرف الاستماع مباشرة إلى عمال الإغاثة الإنسانية عن الظروف الصعبة التي يعملون فيها، من ممثلي المنظمات الإنسانية في فلسطين وإسرائيل إلى موظفي الأمم المتحدة في مخيم الجلزون للاجئين".

وقد صمم الفنان مايكل لاندي النصب التذكاري الذي يضم 15 تمثالا بالحجم الطبيعي لأشخاص يتشابكون بالأذرع، ممثلين قصصا حقيقية لعمال إغاثة. وأعرب الأمير عن أمله في أن يصبح النصب "مكانا للتأمل الهادئ والتعليم" للأجيال الحالية والمستقبلية.

يأتي هذا التكريم في وقت تشهد فيه العديد من مناطق العالم أزمات إنسانية حادة، لا سيما في غزة حيث تستمر المعاناة الإنسانية في التصاعد