نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقرر لها الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي يوم 3 نوفمبر الجاري موعدًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في هذه البطولة القوية التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها من أجل إسعاد جماهيره التي ما زالت غاضبة من الأداء والنتائج الغير جيدة خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، فاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز أمام إيجيل نوار البوروندي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في بوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الإفريقي.