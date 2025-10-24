نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتفق مع نيجيريا على مباراة ودية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، مع نظيره النيجيري، على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين الأول، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

توصل الاتحاد المصري مع نظيره النيجيري، لاتفاق حول إقامة مباراة ودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد موافقة حسام حسن المدير الفني، على خوض المباراة.

وعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن للتنسيق لمعسكر شهر نوفمبر وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، في حضور محمد الشربيني عضو المجلس وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وطارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري، وتناول الاجتماع الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول والتحضير لبطولة أمم إفريقيا وكأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا، وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة على التوالي بعد زيادة العدد من 16 فريقا بداية من نسخة عام 2019.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026 في ضيافة المغرب، ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أكادير.