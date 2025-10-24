نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار البوروندي في إياب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة إيجل نوار البوروندي غدا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، حيث يختتم الفريق تحضيراته اليوم قبل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز أمام إيجيل نوار البوروندي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في بوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الإفريقي.