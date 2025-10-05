نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني أون لاين عبر تطبيق بنكك والشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين السودانيين بمعرفة طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني، حيث طرح البنك السوداني في وقت سابق عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين في الدولة وكذلك المغتربين في الخارج ليتمكنوا بذلك من إنشاء حساب من خلال أي مكان بالعالم وفي أي وقت وذلك دون دفع أي مصاريف إدارية.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يمكن لجميع العملاء السودانيين اتباع خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 وذلك للقيام بتحويل الأموال داخليا وخارجيا وكذلك الاستفادة من باقي المعاملات المصرفية المالية ويكون ذلك عبر اتباع بعض من النقاط التي تمثلت كما يلي:

يتم تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول.

ثم يتم تحديد نوع الحساب جاري أو توفير.

من ثم اختياراللغة سواء عربي أو إنجليزي.

بعد ذلك قم بالنقر على زر فتح حساب.

عليك الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم كتابة كل من الاسم والرقم الوطني.

ضرورة التأكد من صحة المعلومات المرفقة.

قم الآن بإرفاق الاوراق التي تكون سارية.

الضغط على موافقة للشروط والضوابط.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب لمراجعته.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط اللازمة لفتح حساب بنكي والتي تمثلت أبرزها لتكون على النحو التالي: