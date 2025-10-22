العالم اليوم - السكر الطبيعي والمكرر.. أيهما أفضل لصحتك؟

انتم الان تتابعون خبر السكر الطبيعي والمكرر.. أيهما أفضل لصحتك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:54 مساءً - يختلف السكر الطبيعي عن السكر المكرر، سواء في المصادر أو التأثير على الصحة. وينصح الأطباء بالابتعاد عن السكر المكرر، لارتباطه بالإصابة بأمراض السكري، والكبد، والسمنة والقلب.

وحسب تقرير لمجلة "هيلث" المتخصصة في الأخبار الصحية، فيمكن الحصول على السكر الطبيعي من الفواكه والخضروات والحليب، إذ تحتوي منتجات الألبان على سكر اللاكتوز، بينما تحتوي الفواكه والخضروات على سكريات مثل الفركتوز، والغلوكوز والسكروز.

وينصح بتناول السكر الطبيعي لأنه يكون مصحوبا بعناصر غذائية أخرى، مثل الألياف، والبروتينات، والفيتامينات والمعادن، ما يساعد على إبطاء امتصاصه في الدم.

أما السكر المكرر، سواء كان سكر المائدة أو السكر المصنوع من قصب السكر، أو البنجر، فيُهضم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم.

ولكن بعض الأطعمة الصحية، كعصير الفاكهة، رغم كونه مصدرا طبيعيا للسكر، إلا أنه يفتقر إلى الألياف، وقد يؤثر على امتصاص السكر في الدم، ويرتبط بمخاطر صحية أخرى.

وينصح بتجنب المشروبات عالية السكر، من أجل التحكم في السعرات الحرارية، ودعم استقرار مستوى السكر في الدم.

ويوصى أيضا بالابتعاد عن السكريات المضافة مثل العسل، ورغم فوائدها الصحية، إلا أنها قد ترتبط بمشاكل مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وتدهور وظائف الكبد، وزيادة الوزن، وتسوس الأسنان.

وقد يزيد اتباع نظام غذائي غني بالسكريات المضافة، سواء كانت طبيعية أو مكررة، خطر الإصابة بالسكري وعدة أمراض أخرى.

ويرهق كثرة تناول السكريات الكبد، ما يؤدي إلى تراكم الدهون فوقه، ما يزيد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ويستحسن تقليل تناول الحلوى، والمشروبات الغازية، والزبادي المحلى، والمشروبات السكرية، والآيس كريم.