العالم اليوم - مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:21 مساءً - أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما جديدا يقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وجاء في المرسوم الجمهوري أن "الثامن عشر من مارس، والثامن من ديسمبر، ذكرى انطلاق الثورة ويوم التحرير عيدان وطنيان بعطلة رسمية". وألغى المرسوم العطل بمناسبة حرب تشرين وعيد الشهداء وعيد المعلم.

