بهـــلا وإزكــــى يتأهلان لنهائي قدامى اللاعبين بمحافظة الداخلية

إزكي ـ من يوسف المنذري: تأهل فريقا قدامى بهلا وإزكي لنهائي بطولة محافظة الداخلية لقدامى اللاعبين التي شهدت مشاركة سبع ولايات وهي إزكي ونزوى والجبل الأخضر وسمائل والحمراء وبهلا ومنح، في مباراة نصف النهائي حقق قدامى ولاية بهلا فوزا عريضا على قدامى ولاية الحمراء بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، وفي المباراة الثانية فاز فريق قدامى ولاية إزكي على فريق قدامى ولاية نزوى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وسوف يحتضن لقاء النهائي مساء الجمعة المقبل ملعب فريق إمطي بين قدامى ولايتي إزكي وبهلا تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.

