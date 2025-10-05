محافظ مسندم يلتقي اللجنة العُمانية للرياضات البحرية

التقى معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، اليوم باعضاء اللجنة العُمانية للرياضات البحرية بحضور رئيس اللجنة وأمين السر جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة واللجنة في تطوير وتنشيط الرياضات والأنشطة البحرية في مسندم، بما يعزز مكانتها كوجهة متميزة للفعاليات البحرية على المستويين المحلي والدولي، نظرًا لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة ومواقع بحرية متميزة. كما ناقش اللقاء سبل إقامة فعاليات وبطولات بحرية متنوعة ضمن موسم “شتاء مسندم”، إلى جانب بحث فرص تدريب وتأهيل الشباب من أبناء المحافظة في مختلف مجالات الرياضات البحرية، وتطوير البنية الأساسية الداعمة لهذه الأنشطة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود محافظة مسندم لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الرياضية الوطنية، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تنويع الأنشطة السياحية والاقتصادية بالمحافظة.

