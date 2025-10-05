العالم اليوم - رائحة فاكهة تثير ذعرا في ألمانيا.. وتستدعي السلطات 4 مرات

انتم الان تتابعون خبر رائحة فاكهة تثير ذعرا في ألمانيا.. وتستدعي السلطات 4 مرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - تسببت رائحة فاكهة الدوريان القوية، في استدعاء قوات الإطفاء 4 مرات خلال يوم واحد، في واقعة غريبة شهدتها مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا، بعد أن ظن السكان وجود تسرب غازي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرائحة، التي تشبه رائحة الغاز رغم كونها طبيعية، أثارت المخاوف في مركز تسوق ومبنى سكني بالمدينة، مما دفع السلطات للتدخل للتحقق من سلامة المكان.

وأشار رجال الإطفاء إلى أن البلاغ الأول وصل مساء السبت من مركز تسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز، إلا أن القياسات لم تُظهر أي تسرب، ولم يُكتشف وجود أي وصلة غاز بالمبنى.

وعند استدعاء الطوارئ مجددا بسبب تكرار الرائحة في نفس المركز التجاري، عثر رجال الإطفاء على مصدرها، وهو فاكهة الدوريان المعروضة في أحد المتاجر، والتي قام نظام التهوية بتوزيع رائحتها في أرجاء المبنى.

كما تم رصد الرائحة في مبنى سكني آخر خلال الليل، وأكدت عمليات البحث أن الدوريان كانت السبب نفسه.

وتُزرع فاكهة الدوريان في جنوب شرق آسيا، وتشتهر برائحتها النفاذة التي يمكن أن تسبب التباساً مع الروائح الغازية، ما يؤدي أحياناً إلى استدعاء فرق الطوارئ للتحقق من السلامة العامة.