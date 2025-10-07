العالم اليوم - مصادر: المباحثات بين إسرائيل وحماس إيجابية وتستأنف الثلاثاء

انتم الان تتابعون خبر مصادر: المباحثات بين إسرائيل وحماس إيجابية وتستأنف الثلاثاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - قال مصدران مطلعان على سير المفاوضات عبر المباشرة في مصر بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة فرانس برس، إن المباحثات "إيجابية" وستستأنف الثلاثاء.

وأوضح أحد المصدرين أن المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية، مضيفا أن أول جولة استمرت لأربع ساعات.

وأشار المصدر الى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن المباحثات بشأن غزة في شرم الشيخ مستمرة وسط أجواء إيجابية، وأكدت أن اللقاءات ستستمر في وقت لاحق اليوم بين الوسطاء وحمـاس.

يأتي هذا فيما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ حماس "وافقت على أمور مهمّة للغاية"، وعبر عن ثقته من إمكانية تنفيذ خطته للسلام في غزة قريبا.

كما أعرب ترامب عن تفاؤله بفرص التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس مع بدء وفديهما محادثات غير مباشرة في مصر تهدف لإنهاء الحرب وذلك بموجب خطّته المكوّنة من 20 بندا.

وقال "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق".