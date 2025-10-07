نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وصفها مستمرة.. محافظ حلب: القوات الحكومية تتحرك بعد انتهاكات قسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محافظ حلب السوري، عزام غريب، مساء الثلاثاء، إن تحرك القوات الحكومية وانتشارها على أطراف المدينة جاء بعد سلسلة انتهاكات قامت بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الفترة الماضية. وأضاف أن قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع تسعى دائمًا للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا أن القوات لا تنوي تصعيد الوضع عسكريًا.

وأوضح غريب أن إعادة الانتشار الحكومي جاءت نتيجة الانتهاكات المستمرة التي ارتكبتها "قسد"، بمساندة بعض الفصائل الخارجة عن القانون التي لجأت إليها في مناطق مختلفة من المدينة. وشدد المحافظ على أن الحكومة التزمت بالصبر والالتزام باتفاقية العاشر من مارس، مع الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع الأطراف كافة لتجنب تصعيد الموقف.

ودعا المحافظ الأهالي إلى البقاء في منازلهم والابتعاد عن أماكن الاشتباكات قدر الإمكان، معربًا عن أمله بأن تكون هذه آخر ليلة تشهد أصوات إطلاق النار في حلب. تأتي هذه التصريحات بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الإثنين بين الجيش السوري و"قسد"، أسفرت عن مقتل عنصر أمني وإصابة ثلاثة آخرين قرب حي الأشرفية، فيما دفعت الأحداث الجيش لدفع تعزيزات عسكرية وأمنية إلى منطقة الليرمون.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية أن تحركات الجيش على المحاور الشمالية والشمالية الشرقية تأتي ضمن خطة إعادة الانتشار بعد الاعتداءات المتكررة من قبل "قسد" ومحاولتها السيطرة على نقاط جديدة. وأكدت الوزارة التزامها باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في مارس الماضي، والتي نصّت على اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، مشددة على أن الجيش ملتزم بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى حماية عناصره من أي اعتداءات مستقبلية.

فيديوا للتعزيزات العسكرية والمدرعات التي أرسلتها القوات السورية للانتشار في محيط حيي الشيخ مقصود و الأشرفية في #حلب والتي تسيطر عليهما مليشيا قسد.#سوريا pic.twitter.com/EIT2pW7onf — الأحداث الشامية (@activist6681) October 6, 2025

