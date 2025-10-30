نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنيست: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار خلال عام ونصف بسبب حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير رسمي صادر عن الكنيست الإسرائيلي عن أرقام صادمة بشأن محاولات الانتحار داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث تم تسجيل 279 محاولة انتحار بين يناير 2024 ويوليو 2025، نتيجة الضغوط النفسية المتزايدة بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة جيروزالم بوست، فإن التقرير أوضح أن كل حالة انتحار ناجحة قابلتها سبع محاولات فاشلة، وشملت الحالات جنود الخدمة الإلزامية وأفراد الاحتياط المشاركين في العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ عام 2023، بالتزامن مع اندلاع الحرب وما تبعها من عمليات تجنيد موسعة وضغوط ميدانية ونفسية شديدة.

وأكد التقرير أن الضغوط النفسية، والخسائر البشرية، وساعات الخدمة الطويلة ساهمت في تفاقم أزمة الصحة النفسية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي تواجه انتقادات داخلية متزايدة بسبب إدارتها للحرب.

وفي سياق متصل، صرّح عضو الكنيست عوفر كاسيف أن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست تمكن من إعداد التقرير رغم رفض الجيش ووزارة الدفاع التعاون في تقديم البيانات ومحاولتهما منع نشر النتائج.