هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة هالة صدقي عن فخرها الشديد بـ إفتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إنطلاقه يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور هالة صدقي

ونشرت "صدقي" فيديو ترويجي للمتحف، وعلقت عليه: "فخوره بافتتاح أهم متحف في العالم، متحف يضم الأف التماثيل والقطع التاريخيه التي تحكي قصه اجدادي العظماء، سعيده بهذا الصرح الذي تم الانتهاء منه بعد 17 سنة، ليظهر للنور بشكل هندسي تنتهي أبعاده بالأهرامات، مبروك لمصر هذا الصرح العظيم".

آخر أعمال هالة صدقي

ويذكر أن آخر أعمال هالة صدقي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، في رمضان الماضي2025.

تفاصيل مسلسل "إش إش"

تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.