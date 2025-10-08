نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول الوفد الأمريكي برئاسة ويتكوف إلى شرم الشيخ لبحث تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، وعضوية جاريد كوشنر، إلى القاعة الرئيسية في مدينة شرم الشيخ للمشاركة في الاجتماعات الموسعة الخاصة بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وشهدت القاعة الرئيسية توافد رؤساء الوفود المشاركة في اللقاءات التحضيرية، تمهيدًا لانطلاق الجلسة العامة التي تعقد بعد قليل بمشاركة موسعة من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالملف الفلسطيني.

وبحسب ما أفاد به مراسل القاهرة الإخبارية، تجري في الوقت الراهن اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود المشاركة، لبحث تفاصيل تنفيذ الخطة الأمريكية وبنود التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها خلال جولات المفاوضات السابقة.

ويأتي انعقاد الاجتماعات في ظل تزايد الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب في غزة وإرساء أسس سلام دائم في الشرق الأوسط، وسط توقعات بمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار خلال الجلسات المقبلة.