العالم اليوم - الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الأربعاء، عن أسماء الفائزين في جائزة نوبل في الكيمياء.

وبحسب الأكاديمية، فاز العلماء سوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون وعمر ياغي بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 "لتطويرهم أطرا معدنية عضوية". وتُمنح هذه الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ويتقاسم الفائزون بها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي). ويكتسب الفائزون شهرة واسعة بفوزهم بأعرق جائزة علمية في العالم.

