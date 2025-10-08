تمهيدا لعودتها إلى أرض الوطن .. الإفراج عن المواطنة العمانية المشاركة فـي أسطول «الصمود»

مسقط ـ العُمانية: في إطار الجهود التي بذلتها وزارةُ الخارجية، وبالتعاون مع شركائها في المنطقة، تمّ أمس الإفراج عن المواطنة العُمانية التي شاركت في أسطول «الصمود» واحتُجزت لدى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي تمهيدًا لعودتها لأرض الوطن.
وعبّرت وزارة الخارجية عن شكرها للمملكة الأردنية الهاشمية، والدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في إنجاح هذا العمل الإنساني.
