العالم اليوم - خنق مؤثرة كورية حتى الموت.. تفاصيل جريمة "القط الأسود"

خنق مؤثرة كورية حتى الموت.. تفاصيل جريمة "القط الأسود"

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - عثرت الشرطة الكورية الجنوبية على المؤثرة يون جي آه جثة هامدة على منحدر جبلي في مقاطعة موغو بمقاطعة نورث جولا، بعد أيام من بثّها الأخير عبر "تيك توك".

ووفقًا لصحف كورية كانت آثار كدمات وخنق واضحة على جسدها عند العثور عليها يوم الخميس 11 سبتمبر.

تشير التحقيقات إلى أن الاعتداء وقع بعد نحو 30 دقيقة فقط من انتهاء البث المباشر الأخير الذي أجرته يون من جزيرة يونغجونغ في إنشيون، أي على بعد أكثر من ثلاث ساعات من المكان الذي وُجدت فيه جثتها.

وحددت السلطات المشتبه به باسم تشوي، وهو رجل في الخمسينات من عمره.

تشوي كان معروفا على المنصات الرقمية باسم "القط الأسود" كمشترك ينفق مبالغ كبيرة في البثوث المباشرة، مما جعله يظهر في المرتبة 46 من أصل 50 ضمن قائمة كبار المستخدمين على تيك توك، لكن تبين لاحقا أنه غارق في الديون وأن منزله صودر في مزاد قسري.

كانت يون جي آه، التي في العشرينات من عمرها وتملك أكثر من 300 ألف متابع على تيك توك، قد قررت قطع علاقتها المهنية مع تشوي بسبب "سلوكه القسري" وجدول عمله المرهق، وفقا للتقارير.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة ضغط على العنق.

كما شوهد المشتبه به في توقيت قريب من اختفائها يحمل حقيبة ويتجه نحو الجبل، حيث توقف 8 مرات في طريقه في محاولة لإرباك التحقيق.

وبحسب الصحف الكورية، أنكر تشوي التهم في البداية عند اعتقاله في 13 سبتمبر، لكنه اعترف لاحقًا بعد إبلاغه بالعثور على الجثة.