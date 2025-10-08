نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية: ضغوط أمريكية مكثفة لمحاولة التوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏مصادر فلسطينية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن ضغوط أمريكية مكثفة لمحاولة التوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".