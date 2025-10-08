نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوسيطان المصري والقطري يعقدان اجتماعًا مع وفد حماس في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الوسيطان المصري والقطري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وفد حركة حماس في مدينة شرم الشيخ، ضمن الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب ما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية.

لقاءات مكثفة قبل الجلسة الموسعة

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تُعقد بين الوفود المشاركة في المفاوضات، تمهيدًا لانطلاق الجلسة الموسعة التي من المقرر أن تضم المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب ممثلين عن مصر وقطر وإسرائيل.

وتهدف هذه اللقاءات إلى بلورة رؤية نهائية بشأن آليات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع مناقشة القضايا العالقة المتعلقة بتبادل الأسرى وترتيبات الأمن بعد وقف القتال.

شرم الشيخ تستضيف جولة حاسمة من المفاوضات

تأتي جولة شرم الشيخ بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة، في ظل الزخم السياسي الذي تشهده المنطقة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وتُعد هذه الجولة من أهم مراحل الوساطة المصرية القطرية منذ اندلاع الحرب قبل عامين، وسط مؤشرات إيجابية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة المقبلة.