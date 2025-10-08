نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لزيارة محتملة من ترامب حال توقيع اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاحتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة يتضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أُبلغ بالاستعدادات الأولية للزيارة المحتملة، والتي قد تتم عقب التوصل إلى الاتفاق في مفاوضات شرم الشيخ الجارية حاليًا، بمشاركة الوسطاء المصريين والقطريين، إضافة إلى وفد أمريكي رفيع يضم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

استعدادات البيت الأبيض وتفاصيل الزيارة المحتملة

وبحسب التقرير، كان البيت الأبيض قد وضع خطة لزيارة ترامب إلى إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، بالتزامن مع جولته في المملكة المتحدة، إلا أن تعثر المفاوضات في ذلك الوقت أدى إلى تأجيلها.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن ترامب يعتزم زيارة المنطقة فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، للاحتفال بإنهاء الحرب والإفراج عن جميع الرهائن، لافتين إلى أن المؤشرات الأولية من مفاوضات شرم الشيخ إيجابية للغاية.