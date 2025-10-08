العالم اليوم - اتصل بالشرطة ليُعلن ولاءه.. تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الكنيس

انتم الان تتابعون خبر اتصل بالشرطة ليُعلن ولاءه.. تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الكنيس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، أن الرجل الذي هاجم كنيسا يهوديا في شمال إنجلترا الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود، اتصل بالشرطة ليقول إنه يعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأفادت تقارير نقلا عن الشرطة بأن جهاد الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاما، أجرى الاتصال بعد أن قاد سيارته وصدم مشاة وهاجم أشخاصا بسكين في كنيس هيتون بارك في منطقة كرومبسال.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا، فإن الدقائق التالية لوصول أول بلاغ عن الهجوم شهدت اتصالا أجراه الشامي بنفسه على الرقم 999 (رقم الطوارئ في بريطانيا).

في المكالمة، أعلن الشامي مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أنه يعمل لصالح داعش.

ويُعتقد أن الشامي، المولود في سوريا والحامل للجنسية البريطانية، تأثر بأيديولوجية متطرفة.

وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا: "نحن نواصل التحقيق في الظروف الكاملة والدوافع وراء ما حدث، والتحقيق جارٍ بوتيرة سريعة".